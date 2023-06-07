Появились новые спутниковые фото затопленной Херсонщины

Компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки Херсонской области, на которых виден масштаб разрушений из-за подрыва Каховской ГЭС.

Источник: Reuters, The Guardian

Детали: Maxar сообщает, что на снимках – более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.

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Дословно Maxar: "Дамба и гидроэлектростанция в Новой Каховке были в значительной степени разрушены, осталось лишь несколько сооружений".

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