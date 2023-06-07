Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появились новые спутниковые фото затопленной Херсонщины

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 июня 2023, 10:41
Появились новые спутниковые фото затопленной Херсонщины
Фото Maxar

Компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки Херсонской области, на которых виден масштаб разрушений из-за подрыва Каховской ГЭС.

Источник: Reuters, The Guardian

Детали: Maxar сообщает, что на снимках –  более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.

Дословно Maxar: "Дамба и гидроэлектростанция в Новой Каховке были в значительной степени разрушены, осталось лишь несколько сооружений".

 
 
 
 
 
 

Предыстория: 

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

Темы: Херсонская областьКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Херсонская область
ISW: Баланс доказательств, аргументов и риторики указывает на то, что РФ намеренно повредила ГЭС
Эвакуированным с Херсонщины выплатят финансовую помощь – Минреинтеграции
ОВА: На правобережье Херсонщины под водой – 1335 домов
Последние новости
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Все новости...
Реклама: