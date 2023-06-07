Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появились новые спутниковые фото затопленной Херсонщины

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 июня 2023, 10:41
Появились новые спутниковые фото затопленной Херсонщины
Фото Maxar

Компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки Херсонской области, на которых виден масштаб разрушений из-за подрыва Каховской ГЭС.

Источник: Reuters, The Guardian

Детали: Maxar сообщает, что на снимках –  более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.

Реклама:

Дословно Maxar: "Дамба и гидроэлектростанция в Новой Каховке были в значительной степени разрушены, осталось лишь несколько сооружений".

 
 
 
 
 
 

Предыстория: 

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
Все новости...
Реклама: