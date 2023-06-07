Появились новые спутниковые фото затопленной Херсонщины
Среда, 7 июня 2023, 10:41
Компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки Херсонской области, на которых виден масштаб разрушений из-за подрыва Каховской ГЭС.
Источник: Reuters, The Guardian
Детали: Maxar сообщает, что на снимках – более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.
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Дословно Maxar: "Дамба и гидроэлектростанция в Новой Каховке были в значительной степени разрушены, осталось лишь несколько сооружений".
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Первый спутниковый снимок разрушенной оккупантами Каховской ГЭС опубликовало издание "Схемы".
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена вероятных причастных.
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