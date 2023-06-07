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После Зеленского Эрдоган позвонил Путину и тоже предложил комиссию по ГЭС

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 16:26

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду предложил российскому визави Владимиру Путину создать совместную комиссию по расследованию событий на Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщила канцелярия лидера Турции по итогам его телефонного разговора с Путиным, пишет "Европейская правда".

Во время разговора Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы "всестороннее расследование взрыва на Каховской дамбе было проведено таким образом, чтобы не осталось места для сомнений".

"Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, в том числе Турции, и что Турция готова внести свой вклад в этом контексте", – говорится в сообщении.

Также лидер Турции обсудил с Путиным реализацию "зерновой сделки" и пообещал "прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира".

У Путина заявили, что тот в разговоре с Эрдоганом обвинил Украину в разрушении Каховской ГЭС. Это, по словам российского диктатора, Киев сделал "с подачи западных кураторов".

Ранее в среду идею упомянутой комиссии по расследованию подрыва Каховской ГЭС Эрдоган высказал Владимиру Зеленскому.

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Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент США Джо Байден ранее выразил твердую готовность оказать необходимую помощь Украине после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Темы: ПутинКаховская ГЭСЗеленский
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