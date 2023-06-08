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Подрыв ГЭС: темпы подъема воды снизились, эвакуированы более 1,9 тыс. человек

Четверг, 8 июня 2023, 00:52
Подрыв ГЭС: темпы подъема воды снизились, эвакуированы более 1,9 тыс. человек
Эвакуация из районов подтопления. Фото ГСЧС Украины

На территориях вблизи взорванной Каховской гидроэлектростанции уровень воды продолжает расти, однако темпы подъема снизились, из мест затоплений удалось эвакуировать более 1,9 тыс. граждан, среди них – 103 ребенка.

Источники: заместитель председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук в эфире телемарафона "Единые новости", городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram, Каховская ГЭС|штаб info, ГСЧС Украины в Telegram

Прямая речь Демчука: "Первоочередной задачей сейчас является эвакуация граждан из подтопленных территорий.

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Совместными усилиями удалось эвакуировать более 1900 граждан, в том числе 103 ребенка. Подразделениями ГСЧС непосредственно спасено более 300 человек.

Для эвакуации подготовлено необходимое количество транспортных средств, определены пути и районы, куда эвакуируют людей".

 
 

Детали: По словам Демчука, темпы подъема уровней воды 7 июня снизились, однако повышение все еще фиксируются. Он отметил, что сейчас фиксируется повышение уровней воды от 1 до 6 см.

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"С начала прорыва плотины вода поднялась в районе г. Херсон на 5,5 метров. Самая сложная ситуация в Корабельном районе города, где в настоящее время подтоплено более 1800 домов", – сообщил он.

По словам Демчука, всего подтоплено 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра.

 
 
 
 

О снижении динамики поднятия воды в акватории Николаева также сообщил глава города Александр Сенкевич.

Прямая речь Сенкевича: "Как видим, после 15:00 интенсивность уменьшается. Будем надеяться, что мы приближаемся к пику и дальше вода будет отходить.

Еще раз напоминаю, в Николаеве организовано круглосуточное дежурство городских служб, как собственно и чрезвычайников, поэтому будем оперативно реагировать на любые ситуации".

Напомним: Штаб по ликвидации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС ищет пути для эвакуации украинских граждан с левого берега Херсонской области, который находится под оккупацией.

Темы: Каховская ГЭСводаэвакуация
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