Британская разведка: на большинстве участков фронта инициатива за Украиной

Британская разведка утверждает, что несмотря на тяжелые бои инициатива на большинстве участков фронта – за Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что на фоне чрезвычайно сложной оперативной обстановки продолжаются тяжелые бои на многих участках фронта.

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"На большинстве участков инициатива остается за Украиной", – говорится в обзоре.

Российские войска, вероятно, все еще получают приказ вернуться в наступление как можно быстрее. В частности, чеченские подразделения предприняли неудачную попытку захватить поселок Марьинка вблизи Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года.

Упоминается в обзоре и ситуация вокруг взорванной россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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"До 7 июня 2023 года уровень воды в нижнем течении Днепра продолжал расти после прорыва Каховской дамбы, но, вероятно, начнет спадать в течение 8 июня 2023 года. Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации перемещенного гражданского населения из затопленных районов" – говорится в обзоре.

Как сообщалось, британская разведка ожидает дополнительных затоплений в последующие дни в связи с дальнейшим разрушением дамбы Каховской ГЭС.