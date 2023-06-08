Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри – Укргидроэнерго

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 июня 2023, 12:08
Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри – Укргидроэнерго
ФОТО: УКРГИДРОЭНЕРГО

В "Укргидроэнерго" отметили, что Киевская гидроэлектростанция защищена как с воздуха, так и изнутри, поэтому российские оккупанты не смогут ей навредить.

Источник: гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона новостей 

Прямая речь: "Чтобы взорвать дамбу, в одно место надо сбросить минимум три авиабомбы по полтонны. Это невозможно сделать ударом одной ракеты. Мощный взрыв (на Каховской ГЭС - ред.) был в трех местах станции. При демонтаже станции мы это все увидим.

Станция (Киевская ГЭС - ред.) защищена как с воздуха, так и изнутри. Поэтому никаких предостережений на сегодняшний день мы не видим (относительно возможного удара или подрыва Киевской ГЭС - ред.). 

Они (оккупанты - ред.) не могли этого сделать, когда находились от киевской станции буквально в 5 км - в Дымере. То сегодня тем более они ничего не смогут сделать с нашей станцией".

Что этому предшествовало: 

  • Российский пропагандист Владимир Соловьев после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, предложил взорвать еще и Киевскую ГЭС, потому что тогда и "без ядерного удара погибнет много людей".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В сентябре прошлого года в пресс-службе "Укргидроэнерго" сообщили, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС находятся в надлежащем состоянии, прорыв плотины маловероятен, а возможные повреждения в результате ракетного поражения не повлекут катастрофических последствий.
  • 7 июня в "Укргидроэнерго" сообщили, что начинают строительство системы раннего выявления угроз чрезвычайных ситуаций на Киевских ГЭС и ГАЭС, расположенных выше по руслу Днепра над столицей.

Темы: Каховская ГЭСКиеввода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Каховская ГЭС
Украинский красный крест отмежевался от Международного после критики Зеленского
На Николаевщине погиб человек из-за затопления после подрыва ГЭС
Россия подала на Украину в Гаагу за якобы уничтожение Каховской ГЭС
Последние новости
00:38
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...
Реклама: