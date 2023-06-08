Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри – Укргидроэнерго
В "Укргидроэнерго" отметили, что Киевская гидроэлектростанция защищена как с воздуха, так и изнутри, поэтому российские оккупанты не смогут ей навредить.
Источник: гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Чтобы взорвать дамбу, в одно место надо сбросить минимум три авиабомбы по полтонны. Это невозможно сделать ударом одной ракеты. Мощный взрыв (на Каховской ГЭС - ред.) был в трех местах станции. При демонтаже станции мы это все увидим.
Станция (Киевская ГЭС - ред.) защищена как с воздуха, так и изнутри. Поэтому никаких предостережений на сегодняшний день мы не видим (относительно возможного удара или подрыва Киевской ГЭС - ред.).
Они (оккупанты - ред.) не могли этого сделать, когда находились от киевской станции буквально в 5 км - в Дымере. То сегодня тем более они ничего не смогут сделать с нашей станцией".
Что этому предшествовало:
- Российский пропагандист Владимир Соловьев после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, предложил взорвать еще и Киевскую ГЭС, потому что тогда и "без ядерного удара погибнет много людей".
Напомним:
- В сентябре прошлого года в пресс-службе "Укргидроэнерго" сообщили, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС находятся в надлежащем состоянии, прорыв плотины маловероятен, а возможные повреждения в результате ракетного поражения не повлекут катастрофических последствий.
- 7 июня в "Укргидроэнерго" сообщили, что начинают строительство системы раннего выявления угроз чрезвычайных ситуаций на Киевских ГЭС и ГАЭС, расположенных выше по руслу Днепра над столицей.