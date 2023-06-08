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Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри – Укргидроэнерго

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 июня 2023, 12:08
Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри – Укргидроэнерго
ФОТО: УКРГИДРОЭНЕРГО

В "Укргидроэнерго" отметили, что Киевская гидроэлектростанция защищена как с воздуха, так и изнутри, поэтому российские оккупанты не смогут ей навредить.

Источник: гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона новостей 

Прямая речь: "Чтобы взорвать дамбу, в одно место надо сбросить минимум три авиабомбы по полтонны. Это невозможно сделать ударом одной ракеты. Мощный взрыв (на Каховской ГЭС - ред.) был в трех местах станции. При демонтаже станции мы это все увидим.

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Станция (Киевская ГЭС - ред.) защищена как с воздуха, так и изнутри. Поэтому никаких предостережений на сегодняшний день мы не видим (относительно возможного удара или подрыва Киевской ГЭС - ред.). 

Они (оккупанты - ред.) не могли этого сделать, когда находились от киевской станции буквально в 5 км - в Дымере. То сегодня тем более они ничего не смогут сделать с нашей станцией".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Российский пропагандист Владимир Соловьев после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, предложил взорвать еще и Киевскую ГЭС, потому что тогда и "без ядерного удара погибнет много людей".

Напомним: 

  • В сентябре прошлого года в пресс-службе "Укргидроэнерго" сообщили, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС находятся в надлежащем состоянии, прорыв плотины маловероятен, а возможные повреждения в результате ракетного поражения не повлекут катастрофических последствий.
  • 7 июня в "Укргидроэнерго" сообщили, что начинают строительство системы раннего выявления угроз чрезвычайных ситуаций на Киевских ГЭС и ГАЭС, расположенных выше по руслу Днепра над столицей.

Темы: Каховская ГЭСКиеввода
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