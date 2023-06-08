Кулеба о реакции ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС: Мы их дожмем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что после проведенной работы с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста члены этих организаций будут развернуты в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом Кулеба сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1" 8 июня, пишет "Европейская правда".

"Проблема не в отсутствии желания что-то делать, а в процедурах, которые тормозят процесс развертывания миссий ООН на пострадавших территориях. Мы ускоряем, мы позавчера, вчера с ними работали... Я думаю, что мы выйдем на максимальное развертывание мощностей этих организаций структуры ООН", – сказал министр, комментируя переговоры с Организацией Объединенных Наций.

Что касается Международного комитета Красного Креста, то министр отметил, что с этой организацией более сложная история.

"Там столько правил о нейтральности, чтобы не скомпрометировать себя чем-то, что с ними надо вести отдельный разговор. Поэтому констатируем, что быстро у них не получилось, но мы их дожмем, поможем, где надо, чтобы они там появились в полном объеме", – заявил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что трагедия произошла в ночь на 6 июня, ни ООН, ни Красного Креста "там нет", хотя они "должны первыми спасать жизни", поскольку именно для этого и были созданы эти структуры.