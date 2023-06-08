Россия подала на Украину в Гаагу за якобы уничтожение Каховской ГЭС
Россия обратилась в Международный уголовный суд и Международный суд ООН с обвинениями против Украины в якобы разрушении Каховской ГЭС "массированными артиллерийскими обстрелами".
Источник: Русская служба BBC News, Офис генпрокурора
Детали: Оккупанты, которые захватили Каховскую ГЭС в самом начале полномасштабного вторжения, заявили, что Украина якобы перед обстрелом максимально подняла уровень воды в водохранилище.
Прямая речь российского дипломата Александра Шульгина в МУС: "Киевский режим не только нанес массированные артиллерийские удары по плотине в ночь на 6 июня, но и преднамеренно поднял уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки".
Детали: Украина 6 июня также обратилась в МУС из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Дословно ОГП: "Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками. Также генпрокурор подписал и направил документ, в котором украинская сторона предоставляет Офису прокурора МУС всю необходимую информацию".
Детали: Костин назвал российскую атаку на Каховскую ГЭС − военным преступлением и добавил, что сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Предыстория:
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что такое мощное сооружение невозможно разрушить артиллерией извне, для разрушения такого масштаба подрыв должен был быть совершен изнутри.
- Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что разрушить дамбу одним ударом ракеты невозможно. По его словам, для того, чтобы подорвать дамбу, нужно в одно место сбросить минимум три авиабомбы по полтонны.
- Сирота также добавил, что мощный взрыв на Каховской ГЭС был в трех местах станции − и это будет видно во время демонтажа станции.