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На Николаевщине погиб человек из-за затопления после подрыва ГЭС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 июня 2023, 13:26
На Николаевщине погиб человек из-за затопления после подрыва ГЭС
Фото из Telegram Шайхета

В результате затопления из-за подрыва Каховской ГЭС погиб мужчина в Николаевской области.

Источник: начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram

Прямая речь: "Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин Николаевской области. На сейчас имеем одну жертву – мужчина 53-х лет из села Васильевка, который вчера отказался от эвакуации". 

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Детали: Он отметил, что полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, нуждающихся в помощи.

Шайхет заверил, что ситуация находится на контроле, и призвал обращаться по номеру 102 в случае необходимости помощи, а также не пренебрегать возможностью эвакуации.

Что этому предшествовало: 

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  • 7 июня сообщалось, что три человека погибли от наводнения во временно оккупированном городе Алешки в Херсонской области.

Темы: жертвыНиколаевская областьКаховская ГЭСвода
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