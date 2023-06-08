На Николаевщине погиб человек из-за затопления после подрыва ГЭС

В результате затопления из-за подрыва Каховской ГЭС погиб мужчина в Николаевской области.

Источник: начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram

Прямая речь: "Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин Николаевской области. На сейчас имеем одну жертву – мужчина 53-х лет из села Васильевка, который вчера отказался от эвакуации".

Реклама:

Детали: Он отметил, что полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, нуждающихся в помощи.

Шайхет заверил, что ситуация находится на контроле, и призвал обращаться по номеру 102 в случае необходимости помощи, а также не пренебрегать возможностью эвакуации.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ