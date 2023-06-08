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Россия и Беларусь снова хотят переговоров - Лукашенко

Станислав ПогориловЧетверг, 8 июня 2023, 15:15
Россия и Беларусь снова хотят переговоров - Лукашенко
Александр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и приспешник российского диктатора Владимира Путина на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ в очередной раз призвал к переговорам для достижения "мира" в войне против Украины.

Источник: обнародованное видео из Telegram-канала администрации президента Беларуси "Пул Первого"

Прямая речь Лукашенко: "Надо садиться за стол переговоров. Это позиция и российского президента, это и белорусская позиция с самого начала была. Это я сто процентов знаю, пожалуй, больше, чем кто-либо. Потому что часто общаемся с президентом России. Поэтому мир и только мир".

Детали: При этом Лукашенко обвинил Запад в том, что ему мир в понимании российской и белорусской власти, не нужен. "Запад схватился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию, вытереть о нее ноги", - заявил белорусский диктатор.

Однако, по его словам, Москва и Минск "не станут на колени".

"Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже", - пригрозил Лукашенко.

Что предшествовало: Последний раз Лукашенко заявлял, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных требований Киева, в мае 2023 года.

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Темы: ЛукашенковойнаРосcияпереговоры
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