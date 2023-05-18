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Лукашенко об украинском контрнаступлении: говорит, что дезинформация, но просит переговоров

Алена МазуренкоЧетверг, 18 мая 2023, 12:01
Лукашенко об украинском контрнаступлении: говорит, что дезинформация, но просит переговоров
фото: "Белта"

Самопровозглашенный лидер Беларуси и соратник российского диктатора Александр Лукашенко заявил, что все слова об украинском контрнаступлении являются "дезинформацией". Лукашенко традиционно заявляет, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных требований Киева.

Источник: государственное агентство Беларуси "Белта"

Прямая речь: "Много сейчас говорят: "Контрнаступление, контрнаступление!"... В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву...

Но, должен сказать, самая большая дезинформация - это "контрнаступление". Никакого "контрнаступления", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумие. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумие! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо".

Детали: Лукашенко, который 9 мая летал на парад к Путину в Москву, традиционно заявляет, что надо "вернуться за стол переговоров".

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что уже можно готовить какой-то новый документ, а не тот, что Украина и Россия разрабатывали в феврале 2022 года сразу после полномасштабного вторжения.

Лукашенко также заявил якобы президент Украины выдвигает предварительные условия по переговорам, чтобы их не допустить: "Какие могут быть предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия".

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Напомним: 

  • Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Украине все еще нужно "немного больше времени", прежде чем она начнет контрнаступление. Это нужно, чтобы позволить большей части обещанной западной военной помощи прибыть в Украину.
  • Среди поставок, которых Украина все еще ждет, есть бронетехника, в том числе танки, которые, по словам Зеленского, прибывают партиями.
  • Зеленский также выразил веру в победу Украины до выборов в США в ноябре 2024 года.

Кулеба: Не думайте, что это последнее контрнаступление, возможно, надо готовиться к следующему

Темы: ЛукашенковойнаконтрнаступлениеПутин
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