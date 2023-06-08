Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и ООН договорились об эвакуации на оккупированном Левобережье: РФ должна дать доступ

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 15:19

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и кооординатор системы ООН в Украине Дениз Браун договорились, что организация немедленно сформирует группы для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей на оккупированных территориях на Левом берегу Днепра при условии, что Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, пишет "Европейская правда".

На встрече Кулеба отметил направление ООН гуманитарной помощи на пострадавшие территории после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В то же время было отмечено, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования. 

По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при условии обеспечения безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории.

Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. 

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Ранее в четверг Кулеба выразил ожидания, что после проведенной работы с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста члены этих организаций будут развернуты в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что трагедия произошла в ночь на 6 июня, ни ООН, ни Красного Креста "там нет", хотя они "должны первыми спасать жизни", поскольку именно для этого и были созданы эти структуры.

Темы: ООНУкраинаКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, представители посетили Херсонщину – Зеленский

Силы обороны освободили Макаровку и продвинулись на нескольких направлениях – Маляр

обновленоРоссияне обстреляли эвакуацию с левобережья Херсонщины: 3 погибших, 23 травмированных

фотоУкраина вернула 95 пленных: из Мариуполя, из-под Бахмута, острова Змеиный

Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян: среди них судьи КС РФ

видеоВСУ сообщили об освобождении Благодатного

Все новости...
ООН
Кулеба о реакции ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС: Мы их дожмем
"Организация объединенных ничтожеств": возле Офиса ООН в Киеве проходит акция протеста
Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский говорит, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста
Последние новости
22:31
"Им остается жить час, а они пишут – Слава Украине". Рассказы из затопленной Херсонщины
22:30
В Херсоне во время разбора завалов обнаружили тело человека
22:05
МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, представители посетили Херсонщину – Зеленский
21:46
Зеленский рассказал, откуда эвакуировали людей, которых обстреляли россияне на Херсонщине
21:21
С оккупированного левобережья Херсонщины эвакуировали уже 112 человек – ОВА
21:16
Каждый третий молодой мужчина в Германии считает насилие над женщинами "приемлемым"
20:54
видеоНа Авдеевском направлении Силы обороны подвинули линию фронта, захватив позицию россиян
20:42
Силы обороны освободили Макаровку и продвинулись на нескольких направлениях – Маляр
20:23
ЕС может предоставить Тунису более 1 млрд евро для сокращения миграции
20:15
В Крыму останавливали движение поездов, вероятно из-за взрыва
Все новости...
Реклама: