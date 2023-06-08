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Украина и ООН договорились об эвакуации на оккупированном Левобережье: РФ должна дать доступ

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 15:19

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и кооординатор системы ООН в Украине Дениз Браун договорились, что организация немедленно сформирует группы для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей на оккупированных территориях на Левом берегу Днепра при условии, что Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, пишет "Европейская правда".

На встрече Кулеба отметил направление ООН гуманитарной помощи на пострадавшие территории после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В то же время было отмечено, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования. 

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По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при условии обеспечения безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории.

Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

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Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. 

Сейчас Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Ранее в четверг Кулеба выразил ожидания, что после проведенной работы с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста члены этих организаций будут развернуты в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что трагедия произошла в ночь на 6 июня, ни ООН, ни Красного Креста "там нет", хотя они "должны первыми спасать жизни", поскольку именно для этого и были созданы эти структуры.

Темы: ООНУкраинаКаховская ГЭС
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