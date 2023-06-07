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Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский говорит, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста

Ирина БалачукСреда, 7 июня 2023, 22:10
Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский говорит, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: президент в интервью BILD

Прямая речь Зеленского: "Мы не получили никакого ответа (на запросы Украины о помощи − ред.). Я шокирован".

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Детали: Он добавил, что если реакция и была, то она была "очень дипломатичной".

Зеленский подчеркнул, что не смотря на то, что трагедия произошла много часов назад, ни ООН, ни Красного Креста "там нет", хотя они "должны первыми спасать жизни", поскольку именно для этого и были созданы эти структуры.

"То, что сейчас происходит, − это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа… Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть на другой стороне. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно. Когда наши люди пытаются спасти их, оккупанты обстреливают", − заявил Зеленский.

Детали: Он добавил, что последствия катастрофы можно будет увидеть только через несколько дней, когда вода немного отойдет.

Президент считает, что российские оккупанты боятся, что ВСУ начнут контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение украинских территорий.

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Что было раньше: Официальный аккаунт Украины в Twitter поздравил Организацию объединенных наций с днем русского языка, поскольку в организации в течение более полудня не смогли отреагировать на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: ЗеленскийКаховская ГЭСООНКрасный Крест
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