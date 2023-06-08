Главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман попал под обстрел российских оккупантов во время пребывания в затопленном Херсоне.

Источник: Асман в Facebook

Прямая речь Асмана: "Я в Херсоне, плыли за людьми - Чудом выжили!"

Детали: На обнародованном видео Асман на камеру пытается рассказать о своей миссии в Херсон по спасению пострадавших после подрыва Каховской ГЭС, но начинается обстрел.

Во время обстрела слышится возглас "Земля!", люди падают и бегут спасаться.

Что предшествовало: Российские оккупанты днем 8 июня начали обстреливать Херсон. По данным Херсонской ОГА, оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города.