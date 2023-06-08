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Россияне обстреливают затопленный Херсон

Станислав ПогориловЧетверг, 8 июня 2023, 14:19
Россияне обстреливают затопленный Херсон
Фото: Getty Images

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты сейчас обстреливают Херсон.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Россияне обстреливают Херсон. Гатят по прибрежным территориям и центральной части города".

Напомним: Президент Владимир Зеленский 8 июня прибыл в Херсонскую область, где российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и затопили десятки населенных пунктов.

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Темы: ХерсонвойнаРосcия
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