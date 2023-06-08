Россияне обстреливают затопленный Херсон
Четверг, 8 июня 2023, 14:19
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты сейчас обстреливают Херсон.
Источник: Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Россияне обстреливают Херсон. Гатят по прибрежным территориям и центральной части города".
Напомним: Президент Владимир Зеленский 8 июня прибыл в Херсонскую область, где российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и затопили десятки населенных пунктов.
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