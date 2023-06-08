Российский удар по Херсону: ранены двое спасателей

Российские захватчики сегодня, 8 июня, обстреляли спасателей ГСЧС, двое сотрудников были ранены.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин

Прямая речь Крука: "Сегодня россияне совершили очередной террористический акт! Массированный артобстрел по локациям, где работают наши спасатели. Где гражданские люди, которым оккупанты уничтожили дома, эвакуируются на безопасную, казалось бы, территорию".

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Детали: По его словам, ранения получили два сотрудника: водолаз-сапер и водитель-сапер из Николаевской области.

Прокудин добавил, что во время обстрела пострадали 9 человек, среди которых двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии.

Что предшествовало: Российские оккупанты днем 8 июня начали обстреливать Херсон. По данным Херсонской ОГА, оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города.