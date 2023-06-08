Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Елена РощинаЧетверг, 8 июня 2023, 21:15
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Карта воздушных тревог, t.me/air_alert_map

По состоянию на 20:24 четверга 8 июня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: Карта воздушных тревог

Детали: В Украине с 19:26 четверга распространялась воздушная тревога, которая началась с восточных областей и затем охватила также южные и западные регионы.

Реклама:

Первыми о воздушной тревоге сообщили Донецкая и Харьковская области. 

По состоянию на 20:01 тревога охватила юг, а также Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Черновицкую области – и продолжает распространяться.

 

В 20:17 воздушную тревогу объявили и в столице Киев, в 20:24 – уже по всей Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В 21:03 начались отбои воздушной тревоги. Предупреждение об опасности длилось от 40 минут до 1 часа 45 минут.

УП, обновлено от 20:20
Темы: воздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет
Группа крылатых ракет двигалась по Украине
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: