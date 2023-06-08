По всей Украине объявляли воздушную тревогу

По состоянию на 20:24 четверга 8 июня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: Карта воздушных тревог

Детали: В Украине с 19:26 четверга распространялась воздушная тревога, которая началась с восточных областей и затем охватила также южные и западные регионы.

Первыми о воздушной тревоге сообщили Донецкая и Харьковская области.

По состоянию на 20:01 тревога охватила юг, а также Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Черновицкую области – и продолжает распространяться.

В 20:17 воздушную тревогу объявили и в столице Киев, в 20:24 – уже по всей Украине.

В 21:03 начались отбои воздушной тревоги. Предупреждение об опасности длилось от 40 минут до 1 часа 45 минут.