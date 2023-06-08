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Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Елена РощинаЧетверг, 8 июня 2023, 22:25
Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены
Владимир Зеленский и Сергей Никифоров, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал экологическое сообщество помочь Украине преодолеть последствия подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и затопления юга Украины, а также проинформировал их о создании экспертной группы, которая будет продвигать наказание России за экоцид.

Источник: обращение Зеленского к представителям мирового экологического сообщества, Офис президента и его руководитель Андрей Ермак

Прямая речь: "Это российское преступление экоцида – крупнейшее за десятилетия в Европе, но, судя по всему, российские оккупанты решили дополнительно ухудшить его последствия. На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не проводится эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в водяной ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших, мы пока не знаем.

Буквально каждый час устанавливается – и мы устанавливаем – все больше деталей относительно того, какой ущерб Россия нанесла этой катастрофой. В более чем 30 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно затруднен доступ к питьевой воде.

Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них как минимум два "сибиреязвенных захоронения", и оба – на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам неизвестно. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде, которой покрыто все...

Количество экосистем, которые уничтожены или поставлены на грань вымирания этим российским терактом, уже исчисляется тысячами. 

Более 50 тысяч гектаров лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ".

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Детали: Зеленский отметил, что "ситуация чрезвычайно тяжелая", и это – не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, "это бедствие – Путин" и его приказы. Он пояснил, что именно Россия заинтересована в катастрофе. 

Президент отметил, что пока нет ответа на то, как можно все это преодолеть.

Украина будет дальше делать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей, – и нуждается в поддержке мира в этом. 

Международные организации начали помогать на контролируемой Киевом территории, но нужно и их давление для помощи на оккупированной территории, заявил Зеленский. 

Прямая речь: "Так же, как мы создали специальные экспертные группы, которые занимаются продвижением санкций и гарантий безопасности для Украины, мы создаем и экспертную группу, которая будет заниматься прежде всего консолидацией мира, чтобы за экоцид была полная ответственность России и чтобы наша страна не осталась наедине с этой трагедией – с экоцидом. 

Я уверен: при достаточном лидерстве в мире соответствующие инструменты можно создать".

Детали: Зеленский добавил, что только совместными усилиями можно сделать так, чтобы на затопленной территории не осталось пустыни, руины, мертвой зоны после этой катастрофы. 

Он подчеркнул, что загрязнение и яд из зоны затопления быстро попадает в подземные воды, отравляет реки, а оттуда попадает в бассейн Черного моря: "Не бывает разрушения природы "где-то там" – все в мире очень взаимосвязано".

Поэтому президент призвал представителей мирового экологического сообщества распространять правду о российском экоциде, призывать страны и международные организации действовать.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча в формате видеоконференции с представителями мирового сообщества политических и общественных деятелей, лидерами мнений и экспертов в сфере защиты экологии и окружающей среды прошла во время пребывания президента с рабочей поездкой в Кривом Роге.

Во встрече приняли участие более 60 мировых политических и общественных деятелей.

Среди них, в частности, вице-спикер Европейского парламента Хайди Гаутала, экоактивист Грета Тунберг, экс-вице-премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон, руководитель отдела по вопросам Украины Европейской службы внешней деятельности ЕС Петра Гомбалова, генеральный секретарь Европейского экологического бюро Патрик тен Бринк, региональный директор Всемирного фонда дикой природы в странах Центральной и Восточной Европы Андреас Бекман, бывший посол Франции по вопросам изменения климата, генеральный директор Европейского климатического фонда Лоуренс Тубиана, посол Европейского климатического пакта Анибет Инъянг Нтуй (Нигерия), а также экоактивисты и журналисты, освещающие экологическую тематику.

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Темы: ЗеленскийХерсонская областьКаховская ГЭСэкоцид
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