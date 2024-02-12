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В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. кв м земли

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 21:59
В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. кв м земли
Пожар в Харькове 10 февраля, фото полиции

В результате утечки топлива из-за российского удара по нефтебазе в Харькове в ночь на 10 февраля было загрязнено более 10 тысяч квадратных метров земли.

Источник: Гвара Медиа со ссылкой на комментарий начальника Следственного управления Нацполиции области Сергея Болвинова

Прямая речь: "Так как была атакована нефтебаза и произошла утечка топлива, была загрязнена большая территория. По предварительным данным, более 10 тысяч квадратных метров территории загрязнено из-за утечки топлива - и дизель, и бензин. По имеющейся информации, более 3800 тонн топлива хранилось на этой нефтебазе. Кроме загрязнения земли, эти нефтепродукты также попали в реку Немышля".

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Детали: По словам Болвинова, полиция обратилась в Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области, которая уже отобрала образцы почвы и воды на местах загрязнения. 

Полиция рассматривает открытие уголовного производства по статье 441 Уголовного Кодекса Украины (экоцид).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 10 февраля вражеские "Шахеды" ударили по Харькову - в результате этого попадания разлилось горящее топливо и загорелось 14 частных жилых домов. Впоследствии власти сообщили, что один человек погиб.
  • Позже стало известно, что в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей.

Темы: Харьковнефтьэкологияэкоцид
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