В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. кв м земли
В результате утечки топлива из-за российского удара по нефтебазе в Харькове в ночь на 10 февраля было загрязнено более 10 тысяч квадратных метров земли.
Источник: Гвара Медиа со ссылкой на комментарий начальника Следственного управления Нацполиции области Сергея Болвинова
Прямая речь: "Так как была атакована нефтебаза и произошла утечка топлива, была загрязнена большая территория. По предварительным данным, более 10 тысяч квадратных метров территории загрязнено из-за утечки топлива - и дизель, и бензин. По имеющейся информации, более 3800 тонн топлива хранилось на этой нефтебазе. Кроме загрязнения земли, эти нефтепродукты также попали в реку Немышля".
Детали: По словам Болвинова, полиция обратилась в Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области, которая уже отобрала образцы почвы и воды на местах загрязнения.
Полиция рассматривает открытие уголовного производства по статье 441 Уголовного Кодекса Украины (экоцид).
Предыстория:
- В ночь на 10 февраля вражеские "Шахеды" ударили по Харькову - в результате этого попадания разлилось горящее топливо и загорелось 14 частных жилых домов. Впоследствии власти сообщили, что один человек погиб.
- Позже стало известно, что в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей.