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Россия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Елена РощинаЧетверг, 8 июня 2023, 22:32
Россия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Вечером 8 июня российские войска нанесли ракетный удар по Уманскому району Черкасской области, предварительно 8 человек пострадали.

Источник: начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, неофициальные Telegram-каналы, ГСЧС Украины  

Прямая речь: "Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманской области. 

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Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.

Предварительно восемь пострадавших, двое из них – тяжелые". 

Детали: В пабликах пишут, что удар пришелся по Умани. Якобы задело и магазин АТБ.

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Табурец обнародовал фотографии. 

 
 
 

ГСЧС позже сообщила, что пожары, которые возникли на местах обстрелов, ликвидированы.

Помещение автомойки и промышленного объекта разрушено.

В четверг вечером во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. В Черкасской области она длилась с 20:00 до 21:12.

Темы: Черкасская областьракетный ударвойна
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