Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 6 ударных и 4 разведывательных БПЛА различных типов.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанных участках фронта состоялось 43 боевых столкновения".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных, 2 из которых - по мирному городу Умань и 43 авиационных удара, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских людей.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. В течение минувших суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Мирополье, Сенное и Севериновка Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Атинское, Бессаловка, Мирополье, Грабовское, Великая Писаревка и Пономаренки Сумской области, а также Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил неудачные попытки наступления недалеко от населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Большой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области и Змиевка, Берислав, Казацкое Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция замалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы. Известно, что местная оккупационная власть обеспокоена возможной паникой среди населения.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Было уничтожено 6 ударных и 4 разведывательных БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта противника.