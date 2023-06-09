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Верховный суд Нидерландов постановил вернуть "скифское золото" Украине

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 12:06
Верховный суд Нидерландов постановил вернуть скифское золото Украине
Фото: Getty Images

Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото", которое годами было предметом судебной тяжбы в Нидерландах, должно быть возвращено Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении суда.

Верховный суд подтвердил решение, принятое апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года.

"Верховный суд отклонил кассационную жалобу "крымских музеев", таким образом, решение суда (апелляционного суда Амстердама – ред.) остается в силе", – говорится в решении.

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Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное пользование из четырех музеев Крыма в 2014 году. Когда Россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. Суд в Амстердаме в 2021 году принял решение в пользу Украины.

"Крымские музеи" обратились в Верховный Суд, который 9 июня постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины. Теперь, когда Верховный Суд принял это решение, спор наконец завершился.

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"Решение Верховного Суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям", – говорится в решении суда.

В феврале 2014 года коллекция "скифского золота" была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Темы: скифское золотоНидерландыУкраинасуд
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