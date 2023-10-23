В Испании полиция конфисковала похищенное из Украины "скифское золото" на 60 млн евро

Испанская полиция сообщила о конфискации похищенных из Украины старинных золотых изделий стоимостью 60 миллионов евро после того, как правоохранители поймали воров при попытке продать их в Мадриде.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным правоохранителей, речь идет об 11 предметах, в общем ювелирные изделия, включая сложные ожерелья, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между 8-м и 4-м веками до нашей эры.

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Украшения были выставлены в одном из киевских музеев в 2009-2013 годах, а в 2016 году их вывезли контрабандой из Украины, говорится в заявлении полиции Мадрида.

Как отмечают правоохранители, на артефакты были подделаны документы, чтобы выглядело так, будто они принадлежат украинской православной церкви. В полиции не уточняют, о какой именно церкви идет речь.

В рамках расследования, которое началось в 2021 году, были арестованы трое граждан Испании и двое граждан Украины, после того, как один из экспонатов – золотой пояс с головами баранов – продали на частном аукционе в Мадриде.

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По сообщению Нацполиции Испании, все экспонаты сейчас изучаются в Национальном археологическом музее и в Институте культурного наследия Испании, поэтому расследование остается открытым.

Что предшествовало: Сообщалось, что коллекция "скифского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым, уже в ближайшее время вернется в Украину.

9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" и постановил передать его Украине.

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