Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Испании полиция конфисковала похищенное из Украины "скифское золото" на 60 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 15:32
В Испании полиция конфисковала похищенное из Украины скифское золото на 60 млн евро
фото нацполиции Испании

Испанская полиция сообщила о конфискации похищенных из Украины старинных золотых изделий стоимостью 60 миллионов евро после того, как правоохранители поймали воров при попытке продать их в Мадриде.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным правоохранителей, речь идет об 11 предметах, в общем ювелирные изделия, включая сложные ожерелья, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между 8-м и 4-м веками до нашей эры.

Реклама:

Украшения были выставлены в одном из киевских музеев в 2009-2013 годах, а в 2016 году их вывезли контрабандой из Украины, говорится в заявлении полиции Мадрида.

Как отмечают правоохранители, на артефакты были подделаны документы, чтобы выглядело так, будто они принадлежат украинской православной церкви. В полиции не уточняют, о какой именно церкви идет речь.

В рамках расследования, которое началось в 2021 году, были арестованы трое граждан Испании и двое граждан Украины, после того, как один из экспонатов – золотой пояс с головами баранов – продали на частном аукционе в Мадриде.

ВИДЕО ДНЯ

По сообщению Нацполиции Испании, все экспонаты сейчас изучаются в Национальном археологическом музее и в Институте культурного наследия Испании, поэтому расследование остается открытым.

Что предшествовало: Сообщалось, что коллекция "скифского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым, уже в ближайшее время вернется в Украину.

9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" и постановил передать его Украине.

Читайте также: Крымская победа: что означает для Украины окончательное решение суда по "скифскому золоту".

Темы: скифское золотоИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего

Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН

Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет - опрос

Причастные к экспортеру Ермака компании отправили за границу 37 млн грн для закупки мяса – расследование

видеоПодросток из Мариуполя, которому вручили в РФ повестку, попросил Зеленского вернуть его домой

Зеленский провел совещание с ГУР: Есть важные результаты работы разведки

Все новости...
скифское золото
Украина обсудит с музеем в Нидерландах, как вернуть "скифское золото"
Верховный суд Нидерландов постановил вернуть "скифское золото" Украине
Последние новости
00:31
В Госдепе заверили, что события на Ближнем Востоке не влияют на поддержку Украины
00:09
ДополненоВ юго-восточных областях объявлена воздушная тревога из-за беспилотников и ракет
23:59
В ОП допускают проведение саммита по "формуле мира" в 2024 году
23:46
Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего
23:38
Телескоп Вебба обнаружил самую дальнюю галактику-двойника Млечного Пути
22:59
фото, видеоВ Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах с ламинатом
22:48
Экономические новости 9 ноября: госбюджет-2024 приняли, инфляция снизилась до 5,3%
22:23
Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН
22:17
фотоСлужебная собака попала под колеса мотоцикла: его спасли одесские патрульные
21:59
Украинцы назвали главные препятствия на пути к членству в ЕС, коррупция - на первом месте
Все новости...
Реклама: