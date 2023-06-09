Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Наматывали круги вокруг городов": Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ

Валентина РоманенкоПятница, 9 июня 2023, 12:18
Наматывали круги вокруг городов: Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ
Юрий Игнат. фото "Армия Inform"

Российская Федерация продолжает терроризировать Украину ударами с воздуха, пытаясь прощупать слабые места ПВО и посеять панику среди граждан.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На этот раз направили и дроны-камикадзе, и разведывательные беспилотники, и ракеты, которые летали фактически кругами (они так запрограммированы, что могут наматывать фактически круги вокруг городов).

Реклама:

Какая цель? То, что - панику сеять - это я даже не беру во внимание, это - всегда, а в целом, чтобы рассредоточить внимание ПВО, выяснить ее слабые места. "Шахеды" применяются для истощения боекомплекта, прощупывания слабых мест нашей противовоздушной обороны.

Ракеты тоже хотят ввести нас в заблуждение, ведь их запускают в одном направлении, потом они меняют направление, наматывают круги по маршруту следования. Где возможно, они, разумеется, уничтожаются.

Вот именно 4 из 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-55 и были сегодня уничтожены".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Игнат напомнил, что Х-55 - по назначению является носителем тактического ядерного заряда, но противник часто использует их (пустыми) как ложные цели, чтобы тоже истощать украинскую ПВО.

По словам офицера, это может свидетельствовать, что враг, возможно экономит свой запас высокоточного дальнобойного оружия, плюс - хочет, чтобы Украина тратила на сбивание зенитные управляемые ракеты.

Что предшествовало: Ночью 9 июня враг атаковал Украину 6 крылатыми ракетами и запустил до 16 ударных БпЛА. ПВО уничтожила 4 крылатых ракеты и 10 дронов.

Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ракетный удар
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: