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"Наматывали круги вокруг городов": Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ

Валентина РоманенкоПятница, 9 июня 2023, 12:18
Наматывали круги вокруг городов: Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ
Юрий Игнат. фото "Армия Inform"

Российская Федерация продолжает терроризировать Украину ударами с воздуха, пытаясь прощупать слабые места ПВО и посеять панику среди граждан.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На этот раз направили и дроны-камикадзе, и разведывательные беспилотники, и ракеты, которые летали фактически кругами (они так запрограммированы, что могут наматывать фактически круги вокруг городов).

Какая цель? То, что - панику сеять - это я даже не беру во внимание, это - всегда, а в целом, чтобы рассредоточить внимание ПВО, выяснить ее слабые места. "Шахеды" применяются для истощения боекомплекта, прощупывания слабых мест нашей противовоздушной обороны.

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Ракеты тоже хотят ввести нас в заблуждение, ведь их запускают в одном направлении, потом они меняют направление, наматывают круги по маршруту следования. Где возможно, они, разумеется, уничтожаются.

Вот именно 4 из 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-55 и были сегодня уничтожены".

Детали: Игнат напомнил, что Х-55 - по назначению является носителем тактического ядерного заряда, но противник часто использует их (пустыми) как ложные цели, чтобы тоже истощать украинскую ПВО.

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По словам офицера, это может свидетельствовать, что враг, возможно экономит свой запас высокоточного дальнобойного оружия, плюс - хочет, чтобы Украина тратила на сбивание зенитные управляемые ракеты.

Что предшествовало: Ночью 9 июня враг атаковал Украину 6 крылатыми ракетами и запустил до 16 ударных БпЛА. ПВО уничтожила 4 крылатых ракеты и 10 дронов.

Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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