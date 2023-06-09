Зеленский поговорил с премьером Японии, тот пообещал помощь

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели телефонный разговор. Япония планирует предоставить людям, пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС, гуманитарную помощь в размере $5 млн через международные организации.

Источник: МИД Японии, которое цитирует "Интерфакс-Украина", Офис президента Украины

Детали: 9 июня Зеленский и Кисида провели 30-минутный телефонный разговор.

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Президент проинформировал премьер-министра Японии о последствиях подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции и своем визите в южные регионы Украины, которые оказались в зоне бедствия.

"Агрессор вызвал масштабную техногенную, экологическую и гуманитарную катастрофу. Это – сознательный террористический акт и очередное военное преступление России", – сказал Зеленский.

Было также отмечено, что разрушение ГЭС создало угрозы для безопасности Запорожской АЭС вследствие снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

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Кисида выразил солидарность с украинским народом в связи с катастрофическими последствиями уничтожения Каховской гидроэлектростанции.

Он сообщил, что правительство Японии готовит пакет гуманитарной помощи для Украины с учетом перечня первоочередных нужд, переданного украинской стороной.

Кисида отметил, что Япония планирует оперативно предоставить чрезвычайную гуманитарную помощь в размере $5 млн жителям, пострадавшим от наводнения, через международные организации, проинформировал МИД страны.

Зеленский проинформировал Кисиду о ситуации на линии фронта и очередной активизации Россией ракетного террора против Украины. Он подчеркнул, что объектами российских атак являются гражданская инфраструктура и мирные города.

Собеседники обсудили дальнейшее привлечение Японией поддержки для обеспечения безопасности, сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования, пути реализации украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Последние преступления агрессора подтвердили, что украинская формула мира актуальна как никогда. Нужно остановить террор России", – сказал президент Украины.

Лидеры также коснулись вопросов двустороннего сотрудничества и восстановления Украины.

Кисида подтвердил готовность провести в Японии в начале следующего года конференцию по вопросам восстановления Украины.

Напомним: Владимир Зеленский в мае посетил Хиросиму (Япония) для участия в саммите лидеров "Группы семи", а Фумио Кисида в марте побывал в Киеве.