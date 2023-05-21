Зеленский выступил перед лидерами G7 и обратился к каждому из них

Президент Владимир Зеленский выступил перед лидерами "Большой семерки" в Японии, поблагодарив за поддержку Украины и обратившись к каждому отдельно.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Дорогие коллеги!

За время этой войны Украина шесть раз участвовала во встречах "Группы семи", но онлайн. Сейчас - момент для личной благодарности.

Мы вместе с вами и всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы на демократию, на международное право, на свободу обращали внимание.

В мире были попытки игнорировать и презирать то, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ.

И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России. Но достаточно ли этого?

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Демократия требует большего. Я считаю, нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии. Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством.

Приведу несколько примеров.

Много лет мы слышали, что Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которые будто бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия.

Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. "Петриоты", "Айрис-Т", "Насамсы", "Кротали", "Самп-Т" - они дают защиту жизни в наших городах и этим создают глобальный бренд безопасности для демократии".

Детали: По словам Зеленского, когда систем ПВО в Украине будет достаточно для того, чтобы защитить все украинские города, "мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия".

Он поблагодарил лидеров за помощь с ПВО, спасая от российских ракет тысячи жизней украинцев.

Глава государства отметил и о важности тренировки пилотов на современных истребителях, уточнив, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе.

Прямая речь Зеленского: "Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире".

Больше деталей: Украинский лидер обратился к каждому лидеру отдельно.

В частности, президенту США Джозефу Байдена поблагодарил за то, что тот "наполняет содержанием глобальный бренд безопасности для демократии", за лидерство, за оружие, за решение о тренировке пилотов.

Прямая речь Зеленского: "Я верю, что крылья нашей общей свободы будут очевидно самыми крепкими в мире!

Спасибо тебе, Олаф, господин канцлер, за твою решимость, которая меняет историю в пользу демократии, за долговременную оборонную и финансовую поддержку Украины, которая дает устойчивость всей нашей свободной Европе. Спасибо твоим коллегам в правительстве, спасибо Бундестагу и всему народу Германии.

Спасибо тебе, Риши, господин Премьер-министр, за твою энергию, которая добавляет нам более дальновидных и более дальнобойных возможностей. Верю, что твое лидерство поможет дать очевидную силу праву, когда вместе с нашими партнерами создадим трибунал по агрессии России. Спасибо твоим коллегам-министрам, британскому парламенту и всему британскому народу.

Спасибо тебе, Эммануэль, господин Президент, за то, что ты бережешь ценности Республики и что поддержка Францией Украины является проявлением уважения к свободе народов, к равенству в международных отношениях, к братству между людьми. Спасибо, Франция!

Спасибо Джорджи Мелони за то, что сила ее характера придает силы нам всем. Спасибо итальянскому правительству, парламенту и всем итальянцам, которые поддерживают защиту наших людей.

Спасибо тебе, Джастин, господин Премьер-министр, за умение быть первым во многих вопросах и за то, что в каждом вопросе мы находим общий язык. Очень важно довести до результатов нашу совместную работу по разминированию в Украине, это действительно сохраняет жизни. Спасибо всему политическому классу и всему народу Канады, который так ценит мир.

Спасибо тебе, Шарль, спасибо тебе, Урсула, за то, что под вашим руководством евроинституты стали больше чем институтами. Когда-то говорили, что ЕС - это бюрократия. Вы доказываете, что наше объединение держится не на бюрократии, а на общих ценностях, которые дают нам сильный курс!

Спасибо вам, Фумио, господин Премьер-министр, за очевидное лидерство Японии в Азии в защите международного права, спасибо за всестороннюю поддержку со стороны вашего государства и ваших людей".

Больше деталей: Зеленский в конце выступления поблагодарил лидеров за поддержку украинской формулы мира.