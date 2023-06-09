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Лукашенко и Путин встретились в Сочи: объявили, когда завезут ядерное оружие в Беларусь

Станислав ПогориловПятница, 9 июня 2023, 14:53
Лукашенко и Путин встретились в Сочи: объявили, когда завезут ядерное оружие в Беларусь
Александр Лукашенко, Владимир Путин, фото: "Пул первого"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз приехал в Россию на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта", российские пропагандисты "ТАСС", Telegram-канал "Пул первого"

Детали: Белорусский и российский диктаторы встречаются в Сочи в неформальной обстановке.

На встрече Путин объявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7 - 8 июля завершится подготовка сооружений для него.

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Прямая речь Путина: "По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Вы знаете, 7 - 8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно".

Что предшествовало: Накануне визита Лукашенко Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ в очередной раз призвал к переговорам для достижения "мира" в войне против Украины.

Темы: ЛукашенкоПутин
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