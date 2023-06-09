Депутаты Киевщины поддержали запрет УПЦ МП

Депутаты Киевского областного совета 9 июня проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: пресс-служба облсовета

Дословно: "Депутаты Киевского областного совета VIІI созыва проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно законодательного урегулирования запрета деятельности на территории Украины религиозных организаций Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения".

Что этому предшествовало:

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Ранее деятельность УПЦ МП запретили на Волыни, Закарпатье, Житомирщине, Ровенщине.

В апреле петиция с требованием разорвать все договоры с УПЦ МП в Киеве была обнародована на сайте киевской власти и уже за сутки набрала необходимое количество голосов.

Киевские власти в ответ на петицию заявили, что столица сможет расторгнуть договоры аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата после принятия Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве-агрессоре, то есть в России.