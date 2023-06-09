Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Депутаты Киевщины поддержали запрет УПЦ МП

"Украинская правда"Пятница, 9 июня 2023, 18:46
Депутаты Киевщины поддержали запрет УПЦ МП
МИТРОПОЛИТ УПЦ МП ОНУФРИЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM УПЦ МП

Депутаты Киевского областного совета 9 июня проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: пресс-служба облсовета

Дословно: "Депутаты Киевского областного совета VIІI созыва проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно законодательного урегулирования запрета деятельности на территории Украины религиозных организаций Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения".

Реклама:

Что этому предшествовало:

  • Ранее деятельность УПЦ МП запретили на Волыни, Закарпатье, Житомирщине, Ровенщине.
  • В апреле петиция с требованием разорвать все договоры с УПЦ МП в Киеве была обнародована на сайте киевской власти и уже за сутки набрала необходимое количество голосов.
  • Киевские власти в ответ на петицию заявили, что столица сможет расторгнуть договоры аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата после принятия Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве-агрессоре, то есть в России.

Темы: Киевская областьУПЦ МПрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: