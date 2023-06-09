Депутаты Киевщины поддержали запрет УПЦ МП

Депутаты Киевского областного совета 9 июня проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: пресс-служба облсовета

Дословно: "Депутаты Киевского областного совета VIІI созыва проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно законодательного урегулирования запрета деятельности на территории Украины религиозных организаций Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения".

Реклама:

Что этому предшествовало: