Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев расторгнет договоры с УПЦ МП, когда Верховная Рада запретит ее – ответ на петицию

Елена РощинаВторник, 2 мая 2023, 15:42
Киев расторгнет договоры с УПЦ МП, когда Верховная Рада запретит ее – ответ на петицию
Киево-Печерская лавра, фото с сайта news.church.ua

Киевские власти в ответ на петицию заявили, что столица сможет расторгнуть договоры аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата после принятия Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в государстве-агрессоре, то есть в России.

Источник: ответ заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко на петицию №11928 "Разорвать все договоры города Киева и УПЦ МП"

Прямая речь Бондаренко: "Учитывая полномасштабное вторжение Российской Федерации и продолжающуюся широкомасштабную вооруженную агрессию на территории Украины, а также существующий общественный запрос, поддерживаю электронную петицию №11928 "Разорвать все договоры города Киева и УПЦ МП". 

Реклама:

Мероприятия по реализации затронутых в электронной петиции вопросов будут приниматься после принятия Верховной Радой Украины соответствующих законодательных актов".

Детали: Петиция с требованием разорвать все договоры с УПЦ МП в Киеве была обнародована на сайте киевских властей 5 апреля и уже через сутки набрала необходимое количество голосов, 7 апреля ее отправили на рассмотрение. 2 мая заместитель мэра дал ответ на нее.

Бондаренко отметил, что по Конституции Украины никто не может быть противоправно лишен права собственности, а прекращение или расторжение договоров аренды коммунального имущества территориальной общины Киева урегулированы Гражданским кодексом, законом "Об аренде государственного и коммунального имущества" и Порядком передачи в аренду государственного и коммунального имущества, утвержденным Кабмином 03.06.2020.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно закону, договор аренды может быть досрочно прекращен по соглашению сторон, по решению суда и по другим основаниям, предусмотренным законом или договором.

Решение вопроса о расторжении всех договоров аренды с УПЦ МП в действующем правовом поле возможно путем отказа в продлении срока действия договоров аренды по основаниям, предусмотренным законом и порядком.

Согласно Земельному кодексу Украины, расположение на земельных участках зданий легальных религиозных организаций является основанием для приобретения ими прав на землю, а прекращение деятельности соответствующих религиозных организаций является одним из оснований прекращения права пользования земельными участками.

С целью предотвращения деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины, зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций. 

После принятия Верховной Радой указанного законопроекта арендодатели коммунального имущества территориальной общины города Киева будут принимать меры по расторжению договоров аренды с Украинской православной церковью (МП), отметил Бондаренко.

Этому предшествовало: Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" с 29 марта разорвал договор об аренде помещений с Украинской православной церковью Московского патриархата, однако представители УПЦ МП до сих пор полностью не покинули лавру.

В некоторых городах и регионах Украины местные власти приняли решение о "запрете" УПЦ МП или о расторжении договоров на пользование землей с ней.

Читайте также: "Коллаборанты в рясе"? Что ждет Украинскую православную церковь (не)Московского патриархата

Темы: КиевУПЦ МПземляВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Киев
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: