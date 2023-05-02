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Киев расторгнет договоры с УПЦ МП, когда Верховная Рада запретит ее – ответ на петицию

Елена РощинаВторник, 2 мая 2023, 15:42
Киев расторгнет договоры с УПЦ МП, когда Верховная Рада запретит ее – ответ на петицию
Киево-Печерская лавра, фото с сайта news.church.ua

Киевские власти в ответ на петицию заявили, что столица сможет расторгнуть договоры аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата после принятия Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в государстве-агрессоре, то есть в России.

Источник: ответ заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко на петицию №11928 "Разорвать все договоры города Киева и УПЦ МП"

Прямая речь Бондаренко: "Учитывая полномасштабное вторжение Российской Федерации и продолжающуюся широкомасштабную вооруженную агрессию на территории Украины, а также существующий общественный запрос, поддерживаю электронную петицию №11928 "Разорвать все договоры города Киева и УПЦ МП". 

Мероприятия по реализации затронутых в электронной петиции вопросов будут приниматься после принятия Верховной Радой Украины соответствующих законодательных актов".

Детали: Петиция с требованием разорвать все договоры с УПЦ МП в Киеве была обнародована на сайте киевских властей 5 апреля и уже через сутки набрала необходимое количество голосов, 7 апреля ее отправили на рассмотрение. 2 мая заместитель мэра дал ответ на нее.

Бондаренко отметил, что по Конституции Украины никто не может быть противоправно лишен права собственности, а прекращение или расторжение договоров аренды коммунального имущества территориальной общины Киева урегулированы Гражданским кодексом, законом "Об аренде государственного и коммунального имущества" и Порядком передачи в аренду государственного и коммунального имущества, утвержденным Кабмином 03.06.2020.

Согласно закону, договор аренды может быть досрочно прекращен по соглашению сторон, по решению суда и по другим основаниям, предусмотренным законом или договором.

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Решение вопроса о расторжении всех договоров аренды с УПЦ МП в действующем правовом поле возможно путем отказа в продлении срока действия договоров аренды по основаниям, предусмотренным законом и порядком.

Согласно Земельному кодексу Украины, расположение на земельных участках зданий легальных религиозных организаций является основанием для приобретения ими прав на землю, а прекращение деятельности соответствующих религиозных организаций является одним из оснований прекращения права пользования земельными участками.

С целью предотвращения деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины, зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций. 

После принятия Верховной Радой указанного законопроекта арендодатели коммунального имущества территориальной общины города Киева будут принимать меры по расторжению договоров аренды с Украинской православной церковью (МП), отметил Бондаренко.

Этому предшествовало: Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" с 29 марта разорвал договор об аренде помещений с Украинской православной церковью Московского патриархата, однако представители УПЦ МП до сих пор полностью не покинули лавру.

В некоторых городах и регионах Украины местные власти приняли решение о "запрете" УПЦ МП или о расторжении договоров на пользование землей с ней.

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Темы: КиевУПЦ МПземляВерховная Рада
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