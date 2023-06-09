Кулеба о реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС: Набрали в рот воды

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко раскритиковал реакцию Организации Объединенных Наций на подрыв Россией плотины Каховской гидроэлектростанции.

Об этом, как передает "Европейская правда", Кулеба сказал в эфире телемарафона в пятницу.

По словам министра, "ООН очень конкретно ошиблась: в день, когда у нас произошел по сути теракт и преступление геноцида, они там праздновали день русского языка, набрали в рот воды относительно событий".

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"Я думаю, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и вони мертвых животных, возможно, они бы иначе себя вели. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились целый день молчать и ничего не делать", – сказал он.

Глава МИД одновременно отметил работу офиса ООН в Украине, который оперативно мобилизовал команду работников в Херсоне, а после встречи с министром – сформировал две группы, готовые помочь с эвакуацией людей из оккупированного Россией левого берега Днепра.

"Поэтому гнев украинцев справедлив, но есть реальность и надо с ней работать в интересах нашей страны", – подытожил он.

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В четверг Кулеба выразил ожидания, что после проведенной работы с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста члены этих организаций будут развернуты в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.