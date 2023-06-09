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Кулеба о реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС: Набрали в рот воды

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 21:48
Кулеба о реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС: Набрали в рот воды
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко раскритиковал реакцию Организации Объединенных Наций на подрыв Россией плотины Каховской гидроэлектростанции.

Об этом, как передает "Европейская правда", Кулеба сказал в эфире телемарафона в пятницу.

По словам министра, "ООН очень конкретно ошиблась: в день, когда у нас произошел по сути теракт и преступление геноцида, они там праздновали день русского языка, набрали в рот воды относительно событий".

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"Я думаю, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и вони мертвых животных, возможно, они бы иначе себя вели. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились целый день молчать и ничего не делать", – сказал он.

Глава МИД одновременно отметил работу офиса ООН в Украине, который оперативно мобилизовал команду работников в Херсоне, а после встречи с министром – сформировал две группы, готовые помочь с эвакуацией людей из оккупированного Россией левого берега Днепра.

"Поэтому гнев украинцев справедлив, но есть реальность и надо с ней работать в интересах нашей страны", – подытожил он.

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В четверг Кулеба выразил ожидания, что после проведенной работы с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста члены этих организаций будут развернуты в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Темы: Кулеба ДмитрийКаховская ГЭСООН
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