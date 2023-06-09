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Россияне обстреляли село на Херсонщине, когда люди получали гумпомощь: есть тяжело раненый

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 23:10
Россияне обстреляли село на Херсонщине, когда люди получали гумпомощь: есть тяжело раненый
Тягинка на Херсонщине, скриншот Google maps

Российские войска обстреляли село Тягинка на Херсонщине, когда жители получали гуманитарную помощь, пожилой мужчина получил тяжелое ранение.

Источник: председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram

Дословно: "Сегодня днем российские военные обстреляли Бериславщину! Оккупанты нанесли коварный артиллерийский обстрел по с.Тягинка именно в то время, когда жители получали гуманитарную помощь.

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В результате чего пожилой мужчина получил ранения, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу".

Что предшествовало: В результате очередного обстрела Херсона, когда там проходили эвакуационные мероприятия, травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя девушка.

Темы: Херсонская областьвойна
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