Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли село на Херсонщине, когда люди получали гумпомощь: есть тяжело раненый

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 23:10
Россияне обстреляли село на Херсонщине, когда люди получали гумпомощь: есть тяжело раненый
Тягинка на Херсонщине, скриншот Google maps

Российские войска обстреляли село Тягинка на Херсонщине, когда жители получали гуманитарную помощь, пожилой мужчина получил тяжелое ранение.

Источник: председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram

Дословно: "Сегодня днем российские военные обстреляли Бериславщину! Оккупанты нанесли коварный артиллерийский обстрел по с.Тягинка именно в то время, когда жители получали гуманитарную помощь.

В результате чего пожилой мужчина получил ранения, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу".

Реклама:

Что предшествовало: В результате очередного обстрела Херсона, когда там проходили эвакуационные мероприятия, травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя девушка.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВозле Геническа пылает большой склад с БК оккупантов

ISW назвал участки фронта, на которых Силы обороны идут в контрнаступление

У Путина решили, что выполнили задачу "демилитаризации" Украины

Подрыв Каховской ГЭС: возросло количество погибших

Путин уверяет африканцев, что его логика войны безупречна и соответствует уставу ООН

МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно

Все новости...
Херсонская область
На правобережье Херсонщины в воде 3,7 тысячи домов, на левобережье ситуация критическая - ОВА
В оккупированной Новой Каховке начала спадать вода, в Корсунке плывут гробы – мэр
До оккупированного Геническа и Арабатской стрелки добрался "сезон бавовны"
Последние новости
09:10
ЕС осудил намерения России провести "выборы" на захваченных территориях Украины
09:03
Госдеп призвал Сербию немедленно освободить задержанных полицейских из Косово
08:47
В Украине "денацифицировали" еще 650 россиян
08:38
Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче
08:25
фото, видеоВозле Геническа пылает большой склад с БК оккупантов
07:52
Силы обороны уничтожили два вертолета Ка-52 и 12 беспилотников врага
07:40
Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских "Шахеда"
07:22
На оккупированной Луганщине росгвардия разыскивает дезертиров – штаб
06:42
Силы обороны поразили 16 районов сосредоточения врага – сводка
06:14
Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом
Все новости...
Реклама: