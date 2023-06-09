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После обеда от обстрелов оккупантов в Херсоне травмировались 3 человека, среди них несовершеннолетняя

Пятница, 9 июня 2023, 21:35
После обеда от обстрелов оккупантов в Херсоне травмировались 3 человека, среди них несовершеннолетняя
Фото иллюстративное. УП

В результате очередного обстрела Херсона, когда там проходили эвакуационные мероприятия, травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя девушка.

Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 9 июня 2023 года около 17:40 во время проведения эвакуационных мероприятий российские военные в очередной раз обстреляли областной центр.

В результате этого травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя девушка. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры".

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Детали: Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Предыстория:

  • Эвакуационная операция в Херсоне в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС продлится еще несколько дней, въезд волонтеров был ограничен, а жителей города призывают не ждать спада воды и эвакуироваться.
  • 9 июня продолжали обстреливать Херсон, где проводят эвакуацию.

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