На правобережье Херсонщины в воде 3,7 тысячи домов, на левобережье ситуация критическая - ОВА

На правом берегу Херсонщины в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС остаются подтопленными 35 населенных пунктов, вода понемногу отступает.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в видеообращении

Прямая речь: "До сих пор на правом берегу затоплено 35 населенных пунктов, в воде 3763 дома, но вода понемногу отступает.

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Если утром средний показатель воды достигал 5 метров 38 см, то на вечер он снизился почти до 5 метров. В Херсоне вода отошла до отметки 5 метров 8 см, что на 60 см ниже максимального уровня".

Детали: По словам Прокудина, в Каховском районе вода также идет на спад. В освобожденных Казацком, Веселом, а также во временно оккупированной Новой Каховке уровень воды снизился на полтора метра.

"Серьезной остается ситуация во временно оккупированной Корсунке. Село затоплено, под водой местное кладбище. Также размыты кладбища в селах Ольговка и Одрадокаменка", - сказал глава ОГА.

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Он отметил, что остается критической ситуация и на временно оккупированном левобережье. В Голопристанской громаде на 80% затоплены Голая пристань, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка. Полностью ушли под воду Кардашинка и Коханы. В Старой Збурьевке затоплено 60%. Всего известно о затоплении более 3100 домов в этом районе.

"Что касается самого водохранилища, то по состоянию на вечер уровень воды упал до отметки 11 метров 33 сантиметра... Водохранилище теряет по 6 сантиметров воды в час. В реке Ингулец уровень воды достиг отметки 6 метров 29 см. Интенсивность подъема снизилась. В ближайшее время прирост воды должен остановиться", - сказал Прокудин.

Он сообщил, что всего в безопасные места эвакуировали 2588 человек.