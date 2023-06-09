Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На правобережье Херсонщины в воде 3,7 тысячи домов, на левобережье ситуация критическая - ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 23:29
На правобережье Херсонщины в воде 3,7 тысячи домов, на левобережье ситуация критическая - ОВА
эвакуация пожилой женщины из затопленного микрорайона Херсона, фото ГСЧС

На правом берегу Херсонщины в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС остаются подтопленными 35 населенных пунктов, вода понемногу отступает.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в видеообращении

Прямая речь: "До сих пор на правом берегу затоплено 35 населенных пунктов, в воде 3763 дома, но вода понемногу отступает.

Если утром средний показатель воды достигал 5 метров 38 см, то на вечер он снизился почти до 5 метров. В Херсоне вода отошла до отметки 5 метров 8 см, что на 60 см ниже максимального уровня".

Реклама:

Детали: По словам Прокудина, в Каховском районе вода также идет на спад. В освобожденных Казацком, Веселом, а также во временно оккупированной Новой Каховке уровень воды снизился на полтора метра.

"Серьезной остается ситуация во временно оккупированной Корсунке. Село затоплено, под водой местное кладбище. Также размыты кладбища в селах Ольговка и Одрадокаменка", - сказал глава ОГА.

Он отметил, что остается критической ситуация и на временно оккупированном левобережье. В Голопристанской громаде на 80% затоплены Голая пристань, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка. Полностью ушли под воду Кардашинка и Коханы. В Старой Збурьевке затоплено 60%. Всего известно о затоплении более 3100 домов в этом районе.

ВИДЕО ДНЯ

"Что касается самого водохранилища, то по состоянию на вечер уровень воды упал до отметки 11 метров 33 сантиметра... Водохранилище теряет по 6 сантиметров воды в час. В реке Ингулец уровень воды достиг отметки 6 метров 29 см. Интенсивность подъема снизилась. В ближайшее время прирост воды должен остановиться", - сказал Прокудин.

Он сообщил, что всего в безопасные места эвакуировали 2588 человек.

Темы: Херсонская областьКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Одессе запретили купаться на всех пляжах

фото, видеоВозле Геническа пылает большой склад с БК оккупантов

ISW назвал участки фронта, на которых Силы обороны идут в контрнаступление

У Путина решили, что выполнили задачу "демилитаризации" Украины

Подрыв Каховской ГЭС: возросло количество погибших

Путин уверяет африканцев, что его логика войны безупречна и соответствует уставу ООН

Все новости...
Херсонская область
Россияне обстреляли село на Херсонщине, когда люди получали гумпомощь: есть тяжело раненый
В оккупированной Новой Каховке начала спадать вода, в Корсунке плывут гробы – мэр
До оккупированного Геническа и Арабатской стрелки добрался "сезон бавовны"
Последние новости
09:41
В МИД назвали сроки принятия решения по делу "Украина против РФ" судом в Гааге
09:24
В Одессе запретили купаться на всех пляжах
09:10
ЕС осудил намерения России провести "выборы" на захваченных территориях Украины
09:03
Госдеп призвал Сербию немедленно освободить задержанных полицейских из Косово
08:47
В Украине "денацифицировали" еще 650 россиян
08:38
Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче
08:25
фото, видеоВозле Геническа пылает большой склад с БК оккупантов
07:52
Силы обороны уничтожили два вертолета Ка-52 и 12 беспилотников врага
07:40
Над Днепропетровской областью защитники уничтожили ночью два вражеских "Шахеда"
07:22
На оккупированной Луганщине росгвардия разыскивает дезертиров – штаб
Все новости...
Реклама: