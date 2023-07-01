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Британская разведка: ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу Днепра под Херсоном

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 09:57
Британская разведка: ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу Днепра под Херсоном
поврежденный АНТОНОВСКИЙ МОСТ. ФОТО REN.TV

Украинские военные пересекли Днепр возле Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу, считает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 1 июля.

Аналитики отмечают, что с 23 июня украинские силы почти точно начали перемещаться на левый берег Днепра у Антоновского моста. С 27 июня бои на левом берегу усилились.

Среди российских подразделений, стоящих в этом районе – элементы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая входит в российскую группу сил "Днепр".

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"В последние недели РФ скорее всего перебросила части этой группы, оборонявшей берег Днепра, на усиление сектора возле Запорожья. Бои у моста почти точно осложняет разлив воды, разрушения и грязь в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня," – отмечает разведка.

Также на этой неделе британская разведка сообщала, что удары по мостам на Чонгаре существенно усложнили россиянам логистику.

Темы: войнаХерсонская область
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