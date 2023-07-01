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Зеленский: Меня хочет убить только Россия, а Путина - весь мир

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 11:44
Зеленский: Меня хочет убить только Россия, а Путина - весь мир
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский уверен, что угроза жизни российскому диктатору Владимиру Путину больше, чем галов Украины.

Источник: Зеленский в интервью испанским медиа

Детали: У президента спросили, как ему жить, как человеку, которому грозит "самая большая опасность в мире".

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Зеленский ответил, что в наибольшей опасности сейчас украинцы, которые в окопах. Поскольку, риски для жизни существуют каждую секунду.

Прямая речь Зеленского: "Все же опаснее Путину, чем мне.

Честно. Потому что меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир".

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Темы: ЗеленскийПутинвойна
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