Зеленский: Меня хочет убить только Россия, а Путина - весь мир

Президент Владимир Зеленский уверен, что угроза жизни российскому диктатору Владимиру Путину больше, чем галов Украины.

Источник: Зеленский в интервью испанским медиа

Детали: У президента спросили, как ему жить, как человеку, которому грозит "самая большая опасность в мире".

Зеленский ответил, что в наибольшей опасности сейчас украинцы, которые в окопах. Поскольку, риски для жизни существуют каждую секунду.

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Прямая речь Зеленского: "Все же опаснее Путину, чем мне.

Честно. Потому что меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир".