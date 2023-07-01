Зеленский: Меня хочет убить только Россия, а Путина - весь мир
Суббота, 1 июля 2023, 11:44
Президент Владимир Зеленский уверен, что угроза жизни российскому диктатору Владимиру Путину больше, чем галов Украины.
Источник: Зеленский в интервью испанским медиа
Детали: У президента спросили, как ему жить, как человеку, которому грозит "самая большая опасность в мире".
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Зеленский ответил, что в наибольшей опасности сейчас украинцы, которые в окопах. Поскольку, риски для жизни существуют каждую секунду.
Прямая речь Зеленского: "Все же опаснее Путину, чем мне.
Честно. Потому что меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир".
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