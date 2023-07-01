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Зеленский ввел санкции против россиян и грузинской авиакомпании, которая летает в РФ

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 12:12
Зеленский ввел санкции против россиян и грузинской авиакомпании, которая летает в РФ
Фото: georgian-airways.com

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против более 190 физлиц и 290 компаний, связанных с Россией и войной против Украины.

Источник: указы Зеленского

Детали: Под санкциями оказались 189 россиян, двух белорусов и Гаиашвили Тамаз, который является основателем авиакомпании Georgian Airways.

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В другом приложении почти 300 компаний, почти все российские. Кроме них, санкции введены против белорусских Рогачевский завод "Диапроектор", "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик", совместное белорусско-немецкое предприятие "Цейсс-БелОМО", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси, а также грузинской Georgian Airways LLС.

Напомним: В мае Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, а 20 мая Georgian Airways осуществила первый за 4 года прямой рейс в РФ.

Перед тем в Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.

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Правящая партия и правительство Грузии позитивно восприняли восстановление авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Компания со своей стороны объявила ее нежелательным лицом на своих рейсах.

Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский передал грузинскому вице-премьер-министру, главе Министерства экономики Левану Давиташвили демарш в связи с восстановлением прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

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Темы: санкцииГрузиявойна
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