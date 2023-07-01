Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия может взорвать ЗАЭС дистанционно после передачи ее Украине - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 15:09
Россия может взорвать ЗАЭС дистанционно после передачи ее Украине - Зеленский
ЗАЭС. ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Президент Владимир Зеленский сообщил об одном из планов России по подрыву Запорожской АЭС - они хотят совершить взрыв дистанционно уже после передачи станции Украине.

Источник: Зеленский в интервью испанским журналистам

Прямая речь Зеленского: "Они ищут формат и момент (подрыва ЗАЭС - ред.). Мы точно знаем, что рассматривался момент, как один из планов, что потом, когда станцию передадут Украине, дистанционно сделать подрыв для выброса.

Реклама:

Когда мы получим станцию, МАГАТЭ должно все четко и подробно проверять, ну и предупредить Россию, что мы знаем о ваших вероятных планах, и они опасны для мира".

Детали: Он объясняет, что Россия планирует сделать выброс на ЗАЭС, чтобы заморозить войну. Это им нужно для того, чтобы усилить свою армию и вернуться с войной в Украину.

Напомним: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в цивилизованном мире вероятный теракт России на оккупированной Запорожской атомной станции будут расценивать как "применение ядерного оружия против гражданского населения".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗАЭСЗеленскийоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: