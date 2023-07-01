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Россия может взорвать ЗАЭС дистанционно после передачи ее Украине - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 15:09
Россия может взорвать ЗАЭС дистанционно после передачи ее Украине - Зеленский
ЗАЭС. ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Президент Владимир Зеленский сообщил об одном из планов России по подрыву Запорожской АЭС - они хотят совершить взрыв дистанционно уже после передачи станции Украине.

Источник: Зеленский в интервью испанским журналистам

Прямая речь Зеленского: "Они ищут формат и момент (подрыва ЗАЭС - ред.). Мы точно знаем, что рассматривался момент, как один из планов, что потом, когда станцию передадут Украине, дистанционно сделать подрыв для выброса.

Когда мы получим станцию, МАГАТЭ должно все четко и подробно проверять, ну и предупредить Россию, что мы знаем о ваших вероятных планах, и они опасны для мира".

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Детали: Он объясняет, что Россия планирует сделать выброс на ЗАЭС, чтобы заморозить войну. Это им нужно для того, чтобы усилить свою армию и вернуться с войной в Украину.

Напомним: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в цивилизованном мире вероятный теракт России на оккупированной Запорожской атомной станции будут расценивать как "применение ядерного оружия против гражданского населения".

Темы: ЗАЭСЗеленскийоккупация
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