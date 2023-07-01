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"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами

"Украинская правда"Суббота, 1 июля 2023, 17:40
Шахтер уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Игорь Йовичевич, фото: shakhtar.com

ФК "Шахтер" объявил о прекращении действия контракта с главным тренером Игорем Йовичевичем.

Источник: ФК "Шахтер"

Детали: Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

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Йовичевич возглавлял "горняков" с июля 2022 года. В течение этого времени команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы при 10 ничьих и 6 поражениях. Под руководством Йовичевича дончане 14-й раз в истории стали чемпионами Украины. Для хорватского наставника это был первый титул в тренерской карьере.

Йовичевич пришел на смену итальянскому тренеру Де Дзерби, который ушел из команды после начала полномасштабной войны в Украине.

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Кроме итальянского тренера, из команды ушли большинство легионеров, которые благодаря правилам УЕФА смогли приостановить сотрудничество с "Шахтером".

Поэтому хорватскому специалисту пришлось заново собирать команду исключительно из украинских игроков, с которыми он снова завоевал чемпионство.

Кроме того, Йовичевич – единственный из иностранных тренеров, которой свободно владеет украинским языком.

Темы: футбол
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