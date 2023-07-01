Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9332 о продлении перехода на украинский язык школ, в которых преподавание ведется на одном из языков стран ЕС, до 1 сентября 2024 года.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Подписан #9332, которым откладывается переход на украинский язык школ (которые преподают на языке одной из стран из ЕС) на один год до 1 сентября 2024-го".

Что предшествовало: 10 июня Верховная Рада одобрила законопроект №9332 о продлении перехода на украинский язык школ, в которых преподавание ведется на одном из языков стран ЕС, до 1 сентября 2024 года.

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Ранее закон "Об образовании" определял такой переходный срок до 1 сентября 2023 года.

В марте в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.