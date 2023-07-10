На двух направлениях Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах – сводка

Украинские защитники ведут контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Гремяча Черниговской области. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Блешня, Костобобров, Бучки Черниговской области; Голышевское, Волфино Сумской области и Уды и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районе западнее Спирного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздоловка, Берестовое, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Васильевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Краматорск, Часов Яр, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими огнем артиллерии защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Ровнополя и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Преображенка, Орехов, Степногорск Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.