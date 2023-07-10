Россияне бьют по 9 областям, держат Луганщину в огненном плену, есть погибшие - ОВА

За прошедшие сутки и ночью россияне били по жилым кварталам 9 областей, наибольшее количество жертв среди мирного населения - в Запорожье, на Луганщине оккупанты компенсируют отсутствие прогресса в продвижении на фронте плотным огнем по населенным пунктам.

Источник: отчеты ОВА

Черниговщина: за сутки - 7 обстрелов (85 взрывов) по Новгород-Северскому району, из минометов, артиллерии. Также зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет из вертолета. Без жертв и разрушений.

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Сумщина: ночью и утром врагом осуществлено 9 обстрелов (72 взрыва). Обстреляны 4 территориальные громады - Эсманская, Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская.

Предварительно - без последствий. Данные уточняются.

Вчера в течение дня россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская и Середино-Будская громады.

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Без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Запорожская: оккупанты в прифронтовом Орехове ударили управляемыми авиабомбами во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале

Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина.

Одиннадцать ориховчан госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

За сутки враг совершил 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке.

В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина, ему безотлагательно оказана медицинская помощь.

Сейчас зафиксировано разрушение 10 гражданских объектов.

Днепропетровщина: вчера вечером враг попал по Марганецкой громаде, ночью - по Никополю.

Обошлось без жертв.

Данные о последствиях обстрелов и разрушений уточняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района и Волчанск Чугуевского.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречное, Купянск и Кисловка.

В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск поврежден многоквартирный дом.

В с. Колодезное Купянского района повреждено частное домовладение.

Луганщина: враг не имеет успеха, но обстреливает населенные пункты и наши позиции вокруг Серебрянского лесничества. Вчера нанес по этой территории авиационные удары. Под огонь российской артиллерии попали Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 116 обстрелов (511 снарядов).

Донетчина: за сутки враг совершил обстрелы 6 населенных пунктов: Краматорск, Часов Яр, Торецк, Авдеевка, с.Дружба, с.Плещеевка.

Повреждены 26 объектов: 17 жилых домов (из них 9 - многоквартирных),

5 гражданских автомобилей, магазин, гараж, котельная, помещение "Ощадбанка".

В Донецкой области за сутки: 1 раненый.

Николаевщина: ночью город Николаев подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар по объекту инфраструктуры. Подробная информация о последствиях уточняется.

Вчера днем был зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 51 обстрел (328 снарядов), из них по г. Херсон - 3 артиллерийских обстрела (8 снарядов).

Оккупанты попали в районы 15 населенных пунктов области; здание универмага в г. Берислав.

Вчера российская армия в очередной раз ударила по Бериславу. Один из снарядов попал вблизи местной больницы, из-за чего пострадал директор медучреждения. 45-летний мужчина получил контузию. Ему оперативно оказали помощь.

Также в этот день ранения получил 27-летний мужчина.

Вчера днем российская армия нанесла удар по жилому кварталу города. Из-за обстрела Херсона пострадала 66-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь.

В Тягинке из-за детонации российской взрывчатки пострадали двое гражданских.

По предварительной информации, двое мужчин, 35 и 27 лет, пытались разобрать неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал.

Обоих пострадавших с осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в Херсон. Врачи оказывают им медицинскую помощь.

Всего за сутки из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.