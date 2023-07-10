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США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 11:55
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Фото: Getty Images

США и Германия находятся под сильным давлением союзников с требованием продемонстрировать большую поддержку членства Украины в НАТО накануне саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times, ссылаясь на чиновников, осведомленных о переговорах.

Отмечается, что Вашингтон и Берлин выступают за формулировку итогового заявления саммита, которое не содержит полной поддержки пути Украины к членству в Альянсе, не говоря уже о приглашении Киеву присоединиться к НАТО после окончания войны, как того требуют страны Восточной Европы.

В материале также говорится о том, что другие члены Альянса "были застигнуты врасплох консервативной" позицией США и Германии.

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Как сообщили изданию два чиновника, знающие о планах участников саммита, разногласия угрожают прогрессу по отдельным долгосрочным гарантиям безопасности для Киева с участием Великобритании, Франции, Германии, США и других союзников.

По данным источников Financial Times, поскольку переговоры в воскресенье между послами стран-членов НАТО не смогли достичь компромисса по тексту итогового заявления, вероятно, лидеры стран-членов Альянса сами доработают его на саммите.

Как указывают источники издания, оппоненты вступления Украины в НАТО во главе с Германией и США, говорят, что "Альянс не может согласиться на что-то, что может свидетельствовать о том, что Украина находится на неизбежном пути к членству, без предварительного выполнения строгих стандартов управления, военных стандартов и вооружения, и что НАТО не может брать на себя обязательства, не зная, как и когда закончится война".

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Накануне шестеро отставных генералов стран-членов НАТО подписали письмо накануне саммита Альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, с призывом как можно быстрее открыть Украине путь к членству в НАТО.

В то же время Киев считает, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.

Вице-премьер Ольга Стефанишина добавила, что за приглашение Украины к вступлению сейчас выступает весь восточный фланг НАТО, а также ряд стран Западной Европы.

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Темы: НАТОУкраинаСШАГермания
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