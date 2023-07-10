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Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 19:32

Британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с президентом США Джо Байденом в понедельник обсудил, среди прочего, и вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Об этом журналистам сообщил представитель Сунака, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Представитель премьера Великобритании заявил, что для Украины было бы неуместно вступать в НАТО во время войны с Россией, но Сунак считает, что "законное место" Украины – в рамках Альянса.

"Мы хотим работать с США и нашими союзниками над тем, чтобы Украина присоединилась к Альянсу", – добавил спикер.

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Заметим, что формулировку о "законном месте" Украины в НАТО премьер Британии употребил и в прошлом месяце во время пребывания на саммите Европейского политического сообщества.

Согласно официальному сообщению британского правительства, Сунак и Байден также обсудили ход контрнаступления в Украине и подчеркнули важность того, чтобы ее международные партнеры взяли на себя обязательства по долгосрочной обороне, "оказывая поддержку, необходимую Украине для победы в этой войне и обеспечения справедливого и прочного мира".

Обсуждение членства Украины в НАТО связано с саммитом Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

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Перед ним глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал официальный Берлин отказаться от блокирования быстрого присоединения Украины к НАТО.

Темы: УкраинаНАТОВеликобританияСунак
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