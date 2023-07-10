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В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос

Евгений КизиловПонедельник, 10 июля 2023, 21:38

На фоне войны, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, доверие к нему в мире оказалось на самом низком уровне за все время.

Источник: исследование Pew Research Center, Deutsche Welle

Детали: Исследование, проведенное в 24 странах, показало, что в среднем 82% респондентов мало или совсем не уверены в том, что российский лидер "поступает правильно касательно мировых дел".

 
Процент тех, кто считает, что Путин неправильно ведет себя на мировой арене

Доверие к Путину достигло рекордно низкого уровня в девяти странах, включая Германию, где оно упало с 14% в 2022 году до 8% в 2023-м.

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В то же время в Индии и Индонезии доверие к диктатору, наоборот, выросло и достигло рекордных показателей. Доля индийцев, выражающих доверие российскому президенту, выросла на 17 процентных пунктов с 2019 года. В Индонезии этот процент вырос с 36% в 2019 году до 43% в 2023 году.

После широкомасштабного вторжения России в Украину соответствующие показатели упали до рекордно низкого уровня почти во всех исследуемых странах, и в 2023 году они продолжают падение, особенно в Германии, Израиле и Испании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcиямиропрос
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