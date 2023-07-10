Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос

Евгений КизиловПонедельник, 10 июля 2023, 21:38

На фоне войны, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, доверие к нему в мире оказалось на самом низком уровне за все время.

Источник: исследование Pew Research Center, Deutsche Welle

Детали: Исследование, проведенное в 24 странах, показало, что в среднем 82% респондентов мало или совсем не уверены в том, что российский лидер "поступает правильно касательно мировых дел".

Реклама:
 
Процент тех, кто считает, что Путин неправильно ведет себя на мировой арене

Доверие к Путину достигло рекордно низкого уровня в девяти странах, включая Германию, где оно упало с 14% в 2022 году до 8% в 2023-м.

В то же время в Индии и Индонезии доверие к диктатору, наоборот, выросло и достигло рекордных показателей. Доля индийцев, выражающих доверие российскому президенту, выросла на 17 процентных пунктов с 2019 года. В Индонезии этот процент вырос с 36% в 2019 году до 43% в 2023 году.

После широкомасштабного вторжения России в Украину соответствующие показатели упали до рекордно низкого уровня почти во всех исследуемых странах, и в 2023 году они продолжают падение, особенно в Германии, Израиле и Испании.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcиямиропрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: