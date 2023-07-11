Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях – сводка

За прошедшие сутки враг сосредоточил усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, состоялось 30 боевых столкновений.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа "Shahed". Информация о последствиях этой атаки пока уточняется".

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Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Басово, Одноробовка и Ветеринарное Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности это Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огирцево, Землянки Харьковской области.

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На Купянском направлении защитники стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Раздоловка, Белогоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестовое, Веселое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника защитники успешно отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими огнем артиллерии защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Отрадного. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Угледар, Сторожевое, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львовское, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и город Херсон. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника.