Хорватия обвиняет Сербию в попытке присвоить часть национальных писателей

Министерство иностранных дел Хорватии направило Сербии ноту протеста после того, как в Белграде назвали часть хорватского литературного наследия литературой "двойной принадлежности", а потому также и сербской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HRT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

МИД Хорватии выразил в ноте "решительный протест против нового посягательства на хорватское культурное наследие" из-за принятия сербским академическим сообществом декларации "Границы сербской литературы".

Реклама:

"Посягательство и присвоение культурного наследия других стран и народов является крайне неприемлемым и противоречит духу европейских ценностей и принципам, на которых основан Европейский Союз, к которому Сербия стремится присоединиться", – говорится в пресс-релизе.

Декларацию "Границы сербской литературы" подписали все кафедры сербского языка и литературы, все педагогические факультеты, а также другие философские и научные институты в Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и Черногории.

Чтобы правильно определить границы сербской литературы, в числе других принципов подписанты декларации предложили "явление двойной принадлежности", из-за чего литература может одновременно определяться и как сербская, и как литература другого народа.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, такой авторы декларации называют "дубровницкую литературу" – произведения авторов Дубровацкой республики (14-19 вв.), поскольку они печатались на кириллице. Между тем, в Хорватии считают, что литература их древнего города Дубровник принадлежит хорватской культуре.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал неприемлемой конференцию, которая проходила в Европейском парламенте в Брюсселе и посвящена противоречивому хорватскому архиепископу времен Второй мировой войны Алоизию Степинацу.

Напомним, в январе в Сербии и в соседних странах на киноэкраны вышел сербский фильм "Буря", который рассказывает о "страданиях тысяч сербов" в результате военной операции, которую Хорватия провела против сербских сепаратистских образований на своей территории.