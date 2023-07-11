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Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 11 июля 2023, 18:55
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
Фото: Getty Images

Российские захватчики продолжают сосредотачиваться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Волфино Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это Карповичи Черниговской области; Ромашково Сумской области и Стрелечья, Ветеринарное и Сотницкий Казачок на Харьковщине.

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На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.  Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григорьевка и восточнее Орехово-Васильевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

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На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Отрадного и Макаровки. Обстрелял населенные пункты Угледар, Благодатное, Великая Новоселка, Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области.  Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львовское, Инженерное, Токаревка Херсонской области и город Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка на Николаевщине. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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