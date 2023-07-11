Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 11 июля 2023, 18:55
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
Фото: Getty Images

Российские захватчики продолжают сосредотачиваться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Реклама:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Волфино Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это Карповичи Черниговской области; Ромашково Сумской области и Стрелечья, Ветеринарное и Сотницкий Казачок на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.  Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Веселое Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григорьевка и восточнее Орехово-Васильевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Отрадного и Макаровки. Обстрелял населенные пункты Угледар, Благодатное, Великая Новоселка, Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области.  Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львовское, Инженерное, Токаревка Херсонской области и город Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка на Николаевщине. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: