За минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 11 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 29 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed". Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА. Также нашими защитниками было уничтожено 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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За прошедшие сутки враг нанес 65 авиационных ударов и совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 29 боевых столкновений".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности это Карповичи, Николаевка Черниговской области; Сопич, Ромашково Сумской области и Стрелечья, Ветеринарное, Стоевка и Сотницкий Казачок на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Торское, Верхнекаменское и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григорьевка и восточнее Орехово-Васильевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Александро-Шультино, Васюковка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Южное и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Одрадного, Сторожевого, Ровнополя и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Благодатное, Макаровка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львовское, Инженерное, Токаревка Херсонской области и город Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.