ССО показали работу снайперов на расстоянии до 2 километров

Снайперы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать врага под Бахмутом, в том числе и на больших расстояниях.

Источник: пресс-служба ССО, спикер ведомства Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно Силы спецопераций: "Точная работа снайперов ССО на большие расстояния. На видео - поражение противника на дистанциях от 715 до 2062 метров.

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Работаем и днем и ночью, приближая Победу!".

Детали: Как уточнил УП спикер спецназовцев Александр Киндратенко, на видео зафиксирована работа снайперов ССО на Бахмутском направлении за период в 2 недели.