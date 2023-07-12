Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО показали работу снайперов на расстоянии до 2 километров

Валентина РоманенкоСреда, 12 июля 2023, 14:26
ССО показали работу снайперов на расстоянии до 2 километров
снайпер. иллюстративное фото ССО

Снайперы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать врага под Бахмутом, в том числе и на больших расстояниях.

Источник: пресс-служба ССО, спикер ведомства Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно Силы спецопераций: "Точная работа снайперов ССО на большие расстояния. На видео - поражение противника на дистанциях от 715 до 2062 метров.

Реклама:

Работаем и днем и ночью, приближая Победу!".

Детали: Как уточнил УП спикер спецназовцев Александр Киндратенко, на видео зафиксирована работа снайперов ССО на Бахмутском направлении за период в 2 недели.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ССОБахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ССО
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: