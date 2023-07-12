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Столтенберг: Мы сознательно приближаем Украину к НАТО, зная, что Москва будет протестовать

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 14:50

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял наиболее сильное свое решение по Украине на пути к ее членству с полным осознанием, что Москва будет протестовать.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент "Европейской правды" из Вильнюса.

"Самым большим риском для Европы будет, если президент Путин выиграет. Потому что это будет означать, что он достиг своих целей, нарушив международное право и применив силу. Это будет трагедией для Украины, но и опасностью для нас", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о предупреждении Кремля в связи с ожидаемыми гарантиями безопасности для Украины со стороны отдельных государств НАТО.

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Именно поэтому, по словам генсека, члены Альянса четко заявляют, что Украина имеет право сама выбирать свой путь и то, частью каких оборонных союзов хочет быть.

"Поэтому мы никогда не позволим, чтобы Москва решала, кто может, а кто не может быть членом Альянса", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Россия была против любого расширения НАТО.

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"Поэтому мы движем Украину ближе к членству в НАТО сегодняшними решениями, которые являются самыми сильными из когда-либо принимавшихся, с полным осознанием, что Москва будет протестовать. Так было, когда присоединялась Финляндия или Швеция, или Северная Македония", – отметил генсек.

Как сообщалось, Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине после жесткой критики накануне.

"Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, были бы идеальными", – подчеркнул Зеленский.

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Темы: НАТОУкраина
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