Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 15:15

Корпорация Microsoft заявила о взломе хакерской группой, действующей с территории Китая, учетных записей электронной почты, связанных в том числе с госучреждениями в Западной Европе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Во вторник Microsoft заявила, что группа, которую идентифицировали как Storm-0558, занимается преимущественно шпионажем и похищением данных. 

Корпорация считает, что хакерам удалось получить доступ к учетным записям электронной почты, связанным с 25 организациями, в том числе официальными ведомствами. Взлом оставался незамеченным около месяца, пока клиенты не начали жаловаться на аномальную активность в почте.  

Реклама:

Хакеры смогли получить доступ путем подделки токенов для авторизации, используемых для входа. Microsoft исследовал последствия вмешательства и сообщил пострадавшим клиентам об инциденте. 

Корпорация сообщила, что работает с Министерством внутренней безопасности США и Агентством кибербезопасности и защиты инфраструктуры, чтобы предотвратить следующие подобные случаи. 

В июне фирма Mandiant, принадлежащая Google и специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о подозрениях, что китайские хакеры получили доступ к сетям сотен государственных и неправительственных организаций во всем мире, найдя лазейку в системе защиты электронной почты. 

ВИДЕО ДНЯ

Еще ранее в этом году в Microsoft заявили, что связанные с госструктурами китайские хакеры пытались атаковать критическую инфраструктуру США и, возможно, создают техническую основу для вывода из строя связи между США и странами Азии, когда в этом возникнет необходимость. 

От Пекина тоже звучат заявления, что США якобы занимаются кибершпионажем против Китая и проникают в компьютеры университетов и компаний. 

Напомним: Накануне саммита НАТО в Литве зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация, направленная против НАТО и поставок оружия в Украину.

Темы: хакерыКитайЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС

фотоНа Закарпатье обвалился мост через реку: авто упали в воду, есть раненые

фотоРФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые

На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно

Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский

фотоВласти Киевщины хотят изменить герб и флаг области

Все новости...
хакеры
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Последние новости
01:02
В ряде областей – угроза вражеских беспилотников
00:43
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 100 "прилетов"
00:28
МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС
23:51
Россияне перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" - Энергоатом
23:29
Блинкен и глава МИД Румынии обсудили экспорт зерна из Украины
23:13
На востоке Украины воздушная тревога из-за взлета Ту-22 в России
22:44
В Сенате США призвали сохранить помощь Украине и подстраивать ее к ситуации на фронте
22:27
В Литве назвали бессмысленными слова Путина о совместной с украинцами бригаде
22:10
фотоНа Закарпатье обвалился мост через реку: авто упали в воду, есть раненые
21:57
Экономические новости 24 июля: россияне атаковали порты на Дунае, "Сенс банк" получил правление
Все новости...
Реклама: