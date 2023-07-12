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Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 15:15

Корпорация Microsoft заявила о взломе хакерской группой, действующей с территории Китая, учетных записей электронной почты, связанных в том числе с госучреждениями в Западной Европе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Во вторник Microsoft заявила, что группа, которую идентифицировали как Storm-0558, занимается преимущественно шпионажем и похищением данных. 

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Корпорация считает, что хакерам удалось получить доступ к учетным записям электронной почты, связанным с 25 организациями, в том числе официальными ведомствами. Взлом оставался незамеченным около месяца, пока клиенты не начали жаловаться на аномальную активность в почте.  

Хакеры смогли получить доступ путем подделки токенов для авторизации, используемых для входа. Microsoft исследовал последствия вмешательства и сообщил пострадавшим клиентам об инциденте. 

Корпорация сообщила, что работает с Министерством внутренней безопасности США и Агентством кибербезопасности и защиты инфраструктуры, чтобы предотвратить следующие подобные случаи. 

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В июне фирма Mandiant, принадлежащая Google и специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о подозрениях, что китайские хакеры получили доступ к сетям сотен государственных и неправительственных организаций во всем мире, найдя лазейку в системе защиты электронной почты. 

Еще ранее в этом году в Microsoft заявили, что связанные с госструктурами китайские хакеры пытались атаковать критическую инфраструктуру США и, возможно, создают техническую основу для вывода из строя связи между США и странами Азии, когда в этом возникнет необходимость. 

От Пекина тоже звучат заявления, что США якобы занимаются кибершпионажем против Китая и проникают в компьютеры университетов и компаний. 

Напомним: Накануне саммита НАТО в Литве зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация, направленная против НАТО и поставок оружия в Украину.

Темы: хакерыКитайЕвропа
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